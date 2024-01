Éthiopie : l’armée en état d’alerte pour prévenir toute tentative de déstabilisation

L’Éthiopie met son armée en état d’alerte opérationnelle pour prévenir les tentatives de déstabilisation internes et externes dans le pays. C’est ce qu’a fait savoir samedi le général Alemeshet Degife, conseiller principal du chef d’état-major éthiopien. « Nos forces armées ont accru leur capacité opérationnelle pour repousser les aspirations malveillantes des forces internes et externes qui s’opposent au développement pacifique de l’Éthiopie », a déclaré le général dans un message publié sur Facebook.

Et d’ajouter : « les forces de défense nationales de l’Éthiopie doivent être préparées à une explosion simultanée des ennemis historiques de l’Éthiopie et à un complot secret visant à affecter l’armée à des tâches exclusivement nationales au lieu de la rallier à la protection des intérêts nationaux de l’Éthiopie. Des mesures supplémentaires sont prises pour garantir l’état opérationnel de nos héroïques forces de défense, tant au sol que dans les airs ».

Pour appel, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, ont signé le lundi 1er janvier un mémorandum d’entente permettant à l’Ethiopie d’accéder à la mer via un port de cette région. Les autorités somaliennes ont déclaré qu’elles comptaient dénoncer ce protocole, qu’elles considèrent comme une violation de la souveraineté du pays. Le protocole d’accord stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, fournira 20 kilomètres d’espace maritime en échange d’une possible reconnaissance de l’indépendance par l’Éthiopie, ce que Mogadiscio considère comme une violation de sa souveraineté. La communauté internationale s’est engagée à soutenir le gouvernement somalien, reconnaissant son droit à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.