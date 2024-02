États-Unis : Un milliardaire nigérian, sa femme et leur fils tués dans un accident d’hélicoptère

Le directeur général de la banque nigériane Access Bank, le milliardaire Herbert Wigwe (57 ans), ainsi que sa femme et son fils ont trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère à la frontière des États américains de Californie et du Nevada. Cette information a été révélée par la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des finances du Nigeria.

Une vue aérienne du lieu de l’incident

Outre les Wigwe, l’ancien président de la bourse nigériane Abimbola Ogunbanjo est également mort au cours de cet accident. Les deux autres victimes sont les deux copilotes de l’engin. L’hélicoptère, un Eurocopter EC 130, s’est écrasé vendredi soir dans le désert de Mojave après avoir quitté l’aéroport de Palm Springs. L’on sait pour l’heure que 6 personnes se trouvaient à bord, aucune n’a survécu.

« Je suis extrêmement attristé d’apprendre la terrible perte de Herbert Wigwe, PDG du groupe Access Bank, de sa femme, de son fils et de Bimbo Ogunbanjo dans le crash de l’hélicoptère. Mes plus sincères condoléances à la famille Wigwe, à la famille Ogunbanjo, au personnel et à la direction du groupe Access Bank ainsi qu’à la partenaire de mon jeune frère Herbert, Aigboje Aig- Imoukhuede », a écrit le PDG de l’OMC sur le réseau social X¨.