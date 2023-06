Etats-Unis : le pays autorise la vente de viande de poulet cultivée en laboratoire

C’est une étape historique qui changera irrévocablement le paysage de l’alimentation, les États-Unis sont devenus mercredi le deuxième pays, après Singapour en 2020, à ouvrir la voie à la viande artificielle dans les assiettes, en approuvant les systèmes de sécurité sanitaire des infrastructures des compagnies californiennes Upside Foods et Good Meat.

De nombreuses start-up ambitionnent de produire et commercialiser de la viande dite “de laboratoire”, pour permettre notamment aux humains de consommer des protéines animales sans souffrance animale. Les produits d’Upside Foods et de Good Meat ne devraient pas être disponibles tout de suite en supermarché, les deux compagnies prévoyant un déploiement lent, en commençant par les restaurants haut de gamme américains.

Les filets de poulet cultivés d’Upside commencent par un petit échantillon de cellules souches qui sont cultivées dans un bain de nutriments à température contrôlée dans un bioréacteur, et prennent environ deux semaines pour atteindre une taille exploitable. La viande cuit comme une poitrine de poulet et a exactement le même goût, voire un peu plus riche et savoureuse.