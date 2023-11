El. Mondial 2026 : Le Gabon en grande forme, se débarrasse du Burundi en Tanzanie

La seconde journée des éliminatoires du Mondial 2026 a encore été un réussite pour les poulains de Thierry Mouyouma. Opposés ce dimanche aux Hirondelles du Burundi, les Panthères du Gabon ont rapidement pris l’ascendant sur ses adversaires du jour en menant dès la première mi-temps grâce à Jim Allevinah (35e) puis en seconde mi-temps par Denis Bouanga (83e) avant l’unique but burundais. Score final 2 buts à 1 pour le Gabon.

Le Gabon collectionne les 2 buts à 1 dans ces deux premières journées éliminatoires du Mondial 2026. Après avoir disposé sur le même score le Kenya à domicile à Franceville, les Panthères du Gabon se sont imposées en déplacement à Dar Es Salam (Tanzanie) pour leur confrontation face aux Hirondelles du Burundi.

La composition du onze entrant gabonais

Un match rapidement maitrisé par les gabonais qui ont su vite grâce à l’excellent attaquant Jim Allevinah trouvé les chemins des filets à la 35e minute de jeu. Une domination gabonaise qui s’est poursuivie jusqu’en seconde période avec le second but gabonais concrétisé par Denis Bouanga à la 83e minute sur une grosse erreur défensive du gardien burundais.

Mais les Hirondelles n’avaient pas dit leur dernier mot puisque 4 minutes plus tard, elles inscriront leur premier but de la rencontre. Le match relancé verra un second but de Denis Bouanga refusé par l’arbitre. Le score en restera là pour cette rencontre très électrique dans ces dernières minutes. Le Gabon l’emporte donc sur le score de 2 buts à 1.

Une victoire synonyme de 6 points pour le Gabon qui prend provisoirement la tête du groupe F de ces éliminatoires du Mondial 2026 devant la Côte d’ivoire en attendant les résultats des autres rencontres. Deux matchs réussis pour le nouveau coach Thierry Mouyouma qui enchaine les victoires malgré l’absence de quelques cadres de la sélection gabonaise.