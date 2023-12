Egypte : 67 millions de citoyens appelés aux urnes durant 3 jours pour élire le futur président

Le processus électoral pour l’élection présidentielle a été lancé ce 10 décembre en Égypte, avec l’ouverture des bureaux de vote dans l’ensemble du pays. Ces bureaux seront opérationnels pendant trois jours, jusqu’au 12 décembre inclus. La Commission électorale nationale a déployé 10 085 bureaux de vote sur le territoire égyptien. Environ 67 millions de citoyens ayant le droit de vote sont appelés à participer à ce scrutin. Le déroulement des élections est placé sous la surveillance de 15 000 juges de tous niveaux, chargés principalement de superviser le décompte des voix. Ce processus débutera à la fin du troisième jour du scrutin, soit dans la soirée du 12 décembre.

Trois personnalités politiques, en plus du président actuel Abdel Fattah al-Sissi, se portent candidates à la présidence égyptienne. Aucune d’entre elles ne bénéficie d’un soutien significatif de la part des jeunes ou d’autres segments importants de la population. Les candidats comprennent Farid Zahran, une figure de l’opposition de gauche, l’avocat Abdel-Sanad Yamama, et le chef du Parti populaire républicain, Hazem Omar.

Abdel Fattah al-Sissi a pris la tête de l’Égypte en 2014 à la suite d’une élection au cours de laquelle il a remporté 96,91% des voix. En avril 2019, des amendements ont été adoptés, prolongeant la durée du mandat présidentiel de quatre à six ans tout en limitant à une seule réélection. Un article transitoire a également été introduit, prolongeant le mandat présidentiel d’Abdel Fattah al-Sissi de deux années supplémentaires, jusqu’en 2024, et ouvrant la possibilité d’une troisième réélection. En cas de besoin, le second tour aura lieu du 5 au 7 janvier à l’étranger et du 8 au 10 janvier sur le territoire égyptien. Les résultats finaux seront annoncés le 16 janvier.