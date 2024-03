Dialogue national au Gabon : Les résolutions de la Convention citoyenne de la FPG

Le Dialogue national inclusif, prévu pour se dérouler du 2 au 30 avril à Libreville, s’annonce comme un moment crucial dans l’histoire politique du Gabon. Avec plus de 10 000 contributions déjà enregistrées, dont une part significative émane de la jeunesse gabonaise, cette initiative promet d’être une tribune d’échange et de transformation pour le pays.

Lire aussi >>> Dialogue national : la Force Patriotique du Gabon veut faire entendre la voix des jeunes

Dans la perspective de cette rencontre d’envergure, la Force Patriotique Gabonaise (FPG), mouvement de jeunes engagés pour la restauration des valeurs, a orchestré le rassemblement de plusieurs jeunes représentants des quartiers de la capitale. Cette initiative, tenue le week-end dernier, s’inscrit dans les préparatifs du dialogue national d’avril prochain.

Une vue des travaux de réflexion

L’objectif principal de cette convention citoyenne était de recueillir les propositions de la jeunesse, une composante majeure de la population représentant près de 70%. Ces propositions, une fois collectées, seront portées avec vigueur devant les participants au dialogue national, offrant ainsi une voix authentique à cette jeunesse longtemps marginalisée.

La FPG, porte-parole de cette jeunesse engagée, a formulé plusieurs propositions visant à améliorer l’organisation du dialogue. Ces suggestions visent à répondre aux préoccupations soulevées quant aux incohérences observées dans les communications du ministère chargé de la réforme des institutions et de l’organisation du dialogue.

La convention citoyenne a ainsi débouché sur plusieurs résolutions d’une importance cruciale pour l’avenir politique du Gabon. Ces résolutions, découlant de cinq thématiques majeures, sont les suivantes :

1. Réforme du Régime Politique :

Adoption d’un régime semi-parlementaire.

Renforcement de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le judiciaire et le législatif.

Limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois dans la vie d’un Gabonais.

Election en ticket du Président de la République et de son Vice-Président, ou organisation distincte d’une élection pour ce dernier.

2. Renforcement de l’Armée, de la Nation et de la Justice :

Encadrement des situations dans lesquelles l’armée et les forces de sécurité peuvent exercer le pouvoir.

Mise en place d’une Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Identification pour reconnaître le statut des victimes des crises post-électorales et des périodes de troubles.

3. Restructuration Institutionnelle :

Dissolution de la Garde Républicaine au profit de la mise en place d’une Sécurité Présidentielle.

Création d’un Conseil d’Etat militaire et parlementaire pour structurer la nomination des généraux.

Attribution de privilèges honorifiques aux officiers supérieurs de la Transition, tout en interdisant formellement au Président de la Transition de participer aux élections post-transition.

4. Caractère Inclusif du Dialogue :

Création d’un comité mixte paritaire comprenant des représentants des partis politiques, de la société civile, des religieux traditionalistes et du gouvernement pour élaborer les termes de référence du dialogue.

Garantie de la représentativité des jeunes et des femmes au sein de ce comité, avec une proportion de 30% de l’effectif total.

Ces résolutions marquent un pas significatif vers un dialogue national inclusif et transparent. Elles reflètent les aspirations profondes de la jeunesse gabonaise et ouvrent la voie à une transition politique saine et démocratique. Le rendez-vous d’avril s’annonce donc comme un moment clé pour le Gabon, où les voix citoyennes seront entendues et prises en compte pour façonner l’avenir du pays.

Voici l’intégralité de ces 15 résolutions :