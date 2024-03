Dialogue national : la Force Patriotique du Gabon veut faire entendre la voix des jeunes

Du 2 au 30 avril prochain se tiendra à Libreville un dialogue national inclusif permettant d’écrire une nouvelle constitution. Une occasion pour la Force Patriotique du Gabon, un mouvement regroupant des jeunes, de faire entendre leur voix. La plateforme tient une réunion samedi 16 mars pour mieux préparer cette grande messe.

En prélude au dialogue national inclusif prévu en avril prochain, la Force Patriotique du Gabon (FPG) organise ce samedi dans la capitale Libreville, une rencontre à laquelle les jeunes sont invités à y prendre part, ont annoncé les organisateurs. La rencontre aura lieu dans la salle Divungui située à l’ancienne Sobraga à partir de 10h. Cette rencontre se tient à un mois et demi de la tenue de ces assises voulues par les autorités de la transition gabonaise. Il s’agit donc pour la FPG d’organiser un débat public sur les sujets qui seront abordés pendant le dialogue.

Une autre séance de travail des leaders de cette organisation

Quelques thématiques seront animées au cours de cette rencontre par des invités de marque : régime politique, l’architecture institutionnelle, le principe de séparation des pouvoirs, du code électoral. Pour ce qui est de l’armée nationale, il sera question pour les organisateurs de parler du statut spécial de l’armée et des forces de défense et de sécurité, sans oublier la commission vérité, justice et réconciliation ou de la souveraineté nationale pour parler des accords coloniaux, et du modèle économique.

Autres sujets à aborder durant cette rencontre entre jeunes : l’éducation, la formation et l’emploi. Une convention qui promet d’être riche en échanges et émotions. L’objectif est de donner aux jeunes les éléments de compréhension et le langage nécessaires pour des prises de positions et des choix lucides et éclairés pour l’avenir du Gabon, ont précisé les organisateurs.

Le mouvement Force Patriotique du Gabon, à travers cet événement, veut donner la voix aux aspirations de la jeunesse citoyenne libre en vue du prochain dialogue national prévu ce samedi 16 mars 2024 à Libreville. Tous les jeunes sont cordialement invités. Plus de 10 000 contributions sur diverses thématiques ont été formulées par des citoyens. Il s’agit d’un ensemble de propositions devant servir d’éléments de discussion lors du grand rendez-vous de début avril prochain.