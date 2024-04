Décès de l’opposant gabonais et député de la transition Richard Moulomba

Le monde politique gabonais est en deuil. Le président de l’Alliance pour la renaissance nationale (ARENA, opposition), Richard Moulomba Mombo, également député de la transition depuis octobre dernier, est décédé ce vendredi à l’hôpital militaire d’Angondjé, dans la commune d’Akanda. Selon l’AGP, le natif de Mabanda (Nyanga, sud du Gabon) âgé d’une cinquantaine d’années, est décédé des suites d’une courte maladie. Un décès qui survient alors qu’il avait été désigné membre de la sous commission « Bien-être social » au Dialogue national inclusif qui se tient depuis le 2 avril.

Lire aussi >>> Dialogue national au Gabon : répartition des 3 commissions et leurs membres

La triste nouvelle est tombée ce vendredi soir, comme un coup de massue. Richard Moulomba Mombo nous a quittés. Cet homme illustre a été un acteur incontournable dans la lutte pour l’alternance politique au Gabon, alors que le sommet de l’État était confisqué par la famille Bongo depuis 56 ans. Pendant de nombreuses années, il a été le secrétaire général de l’Union du peuple gabonais (UPG) aux côtés de Pierre Mamboundou.

L’illustre disparu

Après avoir connu plusieurs désaccords avec cet ancien mentor, qui avait rallié Ali Bongo en 2011, Richard Moulomba a pris son indépendance politique en fondant l’ARENA, dont il a été le président jusqu’à sa mort. En soutenant Jean Ping lors de l’élection présidentielle d’août 2016, il a été parmi ceux qui ont activement contribué à l’opposition électorale contre Ali Bongo. Son engagement politique et son dévouement envers son pays n’ont jamais faibli, comme en témoigne sa nomination au parlement de transition.

Richard Moulomba était statisticien de formation et enseignant dans ce domaine. Marié et père de trois enfants, il laisse derrière lui le peuple du changement profondément attristé par sa disparition. Son image restera celle d’un combattant infatigable pour la démocratie et l’alternance au Gabon, qui ont été confisquées pendant plus d’un demi-siècle par la famille Bongo et ses alliés. Il restera dans les mémoires comme un grand homme politique pour le Gabon et les générations futures.