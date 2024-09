Crise financière au Stade Mandji : Des athlètes réclament leurs salaires impayés

Depuis mai dernier, les handballeurs professionnels de l’Association Omnisports Stade Mandji ne perçoivent plus leurs salaires. Ils exhortent les dirigeants du club à régler cette situation. Le 25 septembre, ils ont manifesté leur mécontentement dans les locaux de la mairie de Port-Gentil, leur sponsor officiel.

Les athlètes des catégories seniors de handball et de basket-ball de l’Association Omnisports Stade Mandji ont exprimé leur ras-le-bol. Le mercredi 25 septembre, ils se sont rassemblés pacifiquement dans l’enceinte de la mairie de Port-Gentil, leur soutien financier depuis la création du club, pour réclamer de meilleures conditions. Sans aucune agressivité, les handballeurs et basketteurs ont exposé publiquement leurs problèmes financiers.

« On nous a lésés ! Nous n’avons reçu qu’un mois et demi d’indemnités parce qu’il fallait manifester régulièrement. À ce jour, nous avons cinq mois et demi de salaires impayés pour le handball. C’est la même chose pour les basketteurs. Quant aux footballeurs, ils ont environ quatre à cinq mois de salaires impayés », a précisé Fanny Igouwé, athlète de la section handball.

Ces soucis financiers ont eu d’importantes répercussions sur ces joueurs professionnels. Les athlètes espèrent que la question des salaires trouvera bientôt une solution durable. Pour cette raison, ils ont décidé de médiatiser leur situation, soulignant que plusieurs joueurs n’ont toujours pas perçu l’intégralité de leur rémunération mensuelle.

Les montants des salaires, jugés dérisoires, ne sont pas révélés, mais le collectif appelle les dirigeants à respecter leurs engagements pour que les arriérés soient versés au plus vite. « On veut simplement récupérer nos mois impayés. Nous cherchons à rencontrer la mairie pour comprendre où se situe le problème », a déclaré le collectif des joueurs du Stade Mandji.

Certains joueurs ont même menacé de boycotter les entraînements de leurs sections si leurs salaires et primes ne sont pas versés. « On s’engage physiquement, moralement et mentalement pour le club. On veut du respect et de la considération, surtout en cette saison marquée par la gestion du nouveau comité », a ajouté Fanny Igouwé, encadreur et athlète.

Pour clarifier la situation et envisager des solutions durables, la mairie de Port-Gentil a saisi le Trésor public de Port-Gentil, lui demandant par courrier de « prendre de manière urgente les mesures nécessaires » pour que les arriérés « soient payés à brève échéance ».

À ce jour, le Trésor public n’a toujours pas réglé le paiement des salaires des joueurs du Stade Mandji. « Nous sommes plus de cinquante athlètes concernés, dont les deux catégories seniors. Par le passé, nous ne percevions rien du tout. Aujourd’hui, il n’y a ni communication, ni indemnités. Ils s’attendent à ce que nous reprenions les entraînements pour le début de saison ? On dit non ! », a conclu Fanny Igouwé.

Les athlètes, conscients des risques de leurs déclarations, comptent sur le soutien de tous et espèrent que leur démarche amorcera un mouvement de solidarité et d’engagement vers une meilleure professionnalisation du Stade Mandji.