Crise en RDC : La CAE et la SADC exigent un cessez-le-feu immédiat

Les dirigeants de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Ils ont également ordonné la tenue, dans un délai de cinq jours, d’une réunion entre les chefs militaires des deux organisations afin d’élaborer des directives techniques pour mettre fin aux hostilités.

En plus de la cessation des combats, le sommet conjoint a insisté sur l’ouverture des routes reliant Goma à Bukavu, la sécurisation de l’aéroport de Goma et la mise en place d’une assistance humanitaire, notamment pour l’évacuation des blessés et le rapatriement des victimes. Les dirigeants ont aussi demandé la reprise des négociations avec toutes les parties impliquées, y compris le M23, dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi.

Le communiqué final précise que cette rencontre, tenue à Dar es Salaam en Tanzanie, a réuni plusieurs chefs d’État, dont ceux du Kenya, de l’Afrique du Sud, de la RDC et du Rwanda, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les modalités du retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais doivent désormais être définies et appliquées.