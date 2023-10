Guerre Israël-Hamas : Déjà 2 329 Palestiniens tués dans la bande de Gaza

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé dimanche, que le bilan des victimes des bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, s’élevait à 2 329 personnes et 9 042 autres blessés. Pour le neuvième jour d’affilée, l’armée israélienne continue de cibler la bande de Gaza, avec d’intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers et fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils palestiniens, au milieu d’une tentative israélienne de vider la région nord de Gaza de sa population.

Samedi 7 octobre, le Hamas et d’autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », en réponse aux « attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée ».

De son côté, l’armée israélienne a lancé l’opération « Epées de fer » et continue de lancer des raids intensifs dans de nombreuses zones de la Bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de conditions de vie détériorées en raison du blocus israélien en cours depuis 2006.