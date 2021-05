Crise au Mali : la France menace de retirer ses troupes du pays

Le président français Emmanuel Macron a indiqué dans une interview paru ce dimanche que la France retirerait ses troupes si le Mali allait « dans le sens » d’un islamisme radical. La France, avec environ 5100 hommes au sein de Barkhane, soutient le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée djihadiste. Mais Paris, comme l’UE, a dénoncé mardi un « coup d’État inacceptable » après l’arrestation du président de transition Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane décidée par le colonel Assimi Goïta.

« Au président malien Bah N’Daw, qui était très rigoureux sur l’étanchéité entre le pouvoir et les djihadistes, j’avais dit : “L’islamisme radical au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais de la vie ! ” Il y a aujourd’hui cette tentation au Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerais », a mis en garde le président français, dans un entretien au Journal du dimanche à l’occasion d’un voyage au Rwanda et en Afrique du Sud.

Le chef d’État français affirme également avoir « passé le message » aux dirigeants d’Afrique de l’Ouest qu’il « ne resterait pas aux côtés d’un pays où il n’y a plus de légitimité démocratique ni de transition ». Il rappelle avoir dit depuis trois ans, « au sein de plusieurs Conseils de défense que nous devions penser à la sortie ». Les dirigeants ouest-africains se réunissent dimanche pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens en neuf mois.