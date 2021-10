Covid-19 : Le Gabon oblige ses footballeurs à la vaccination pour retrouver les terrains de foot

Le gouvernement gabonais continue d’imposer la vaccination dans plusieurs secteurs sous sa coupole. Alors que les championnats nationaux de football, National Foot 1 & 2, sont à l’arrêt depuis plus de 18 mois en raison de la pandémie de coronavirus, le ministère de Sports a annoncé ses préalables. Pour espérer retrouver les terrains, les acteurs du football devront se vacciner obligatoirement. Une consigne reçue 5 sur 5 par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) qui a annoncé hier les 3 jours retenus pour la vaccination de ses acteurs.

Les footballeurs gabonais évoluant au Gabon devront se vacciner pour retrouver les pelouses du pays. Ainsi, en a décidé le gouvernement gabonais qui a instruit plusieurs administrations et institutions à distiller cette obligation vaccinale, comme la nouvelle norme pour un redémarrage des activités restées en berne depuis le 12 mars 2020, date de la découverte du premier cas Covid-19 au Gabon. Et la Linafp n’échappe pas à cette mise au pas pour la reprise des championnats locaux.

Dans une note rendue publique ce 30 septembre, l’instance de gestion des championnats, porte à la connaissance des « parties prenantes du National Foot (..) qu’en prélude au démarrage du championnat National de première et deuxième division », la mise en place d’une campagne de vaccination Covid-19 interne. Seront concernés les « footballeurs, arbitres, commissaires de matchs, inspecteurs des arbitres, les encadreurs techniques, les dirigeants administratifs des clubs, le personnel de la LINAFP, les équipes opérationnelles et l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation du championnat ».

Le communiqué de la Linafp

Ainsi, cette campagne de vaccination obligatoire « aura lieu à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021, de 9h à 15 h », précise le communiqué signé des mains du président de la Linafp Brice Mbika Ndjambou. Et celui-ci de marteler à ces acteurs que leur présence était « fortement recommandée » au cours de cette opération sanitaire.

Une obligation vaccinale qui ne manquera pas de faire réagir les concernés, contraints à la vaccination pour espérer revivre de leur passion. Ce, dans un contexte de 3e vague épidémique où les autorités gabonaises semblent ne vouloir en sortir que par la vaccination massive et obligatoire.