Coronavirus : La barre de 5 millions de morts franchie à travers le monde

Le bilan mondial des décès dus au coronavirus a dépassé, ce lundi matin, le seuil des 5 millions cas, selon la plateforme Worldometers, spécialisée dans le suivi de la pandémie dans le monde. Les États-Unis est le pays comptabilisant le plus grand nombre de décès lié au coronavirus dans le monde (766 299), suivi du Brésil (607 860), de l’Inde (458 470), du Mexique (288 365), et de la Russie (239 693), selon les derniers bilans officiels respectifs.

Le Pérou est arrivé sixième avec 200 246 décès, suivi de l’Indonésie (143 405), puis du Royaume-Uni (140 632), de l’Italie (132 100), de la Colombie (127 281), de l’Iran (126 303) et de la France (117 683).

La Covid-19, identifiée pour la première fois à la fin de l’année 2019, dans la ville chinoise de Wuhan, s’est propagée dans plus de 200 pays à travers le monde, causant la mort de plus de 5 millions de personnes, et infectant 247 547 087, tandis que le nombre des guérisons a atteint les 224 196 004 cas.