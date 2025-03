Conflit en RDC : Tshisekedi et Kagame scellent un cessez-le-feu surprise à Doha

En pleine impasse diplomatique à Luanda, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont discrètement rencontrés mardi à Doha sous la médiation de l’Émir du Qatar. Cette rencontre inattendue a abouti à un accord de principe pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, visant à freiner l’escalade du conflit dans l’est de la RDC. L’entretien, gardé secret jusqu’au retour de Tshisekedi à Kinshasa, relance l’espoir d’une désescalade alors que les négociations prévues le même jour en Angola entre Kinshasa et le M23 ont été annulées.

Le face-à-face entre Tshisekedi et Kagame intervient dans un contexte d’offensive majeure du M23, appuyé selon l’ONU par Kigali, qui contrôle désormais Goma et Bukavu. Kinshasa, qui refuse jusque-là tout dialogue direct avec ce groupe armé qualifié de « terroriste », avait pourtant accepté le principe d’une médiation à Luanda. Mais l’absence de la délégation du M23, dénonçant de récentes sanctions européennes, a fait capoter les discussions.

L’annonce du cessez-le-feu de Doha contraste avec la tension croissante entre la RDC et le Rwanda. En parallèle, Kigali a suspendu ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusée de soutenir Kinshasa. Sur le terrain, la situation reste explosive et les modalités précises de l’accord de Doha devraient être précisées dans les prochains jours. Pendant ce temps, la population de l’est congolais continue de subir le poids d’un conflit vieux de plusieurs décennies.