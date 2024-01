Comment réussir sa carrière dans le cinéma et le théâtre et vivre de ces arts au Gabon ?

C’est la question qui a été au cœur d’un atelier d’échange organisé ce vendredi à Libreville par le Collectif des managers et acteurs culturels du Gabon (CMCG) avec le soutien de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon). Une journée de réflexion et d’échange qui a permis de répondre à cette question épineuse qui taraude ceux et celles qui souhaitent réussir dans le cinéma et le théâtre.

Dans un pays où la culture peine à obtenir la reconnaissance qu’elle mérite, où les artistes et acteurs culturels luttent quotidiennement pour améliorer leurs conditions de vie, de telles initiatives du CMCG sont cruciales pour apporter des éclairages et des conseils pratiques.

Aisha Yamav, une des oratrices de cet atelier

L’atelier a rassemblé plus d’une trentaine de participants, parmi lesquels des acteurs de cinéma, des professionnels du théâtre, des cinéastes, réalisateurs et journalistes. Les orateurs de l’événement étaient Dominique Ndouma, un artiste polyvalent gabonais, et Aisha Yamav, actrice de la célèbre série gabonaise « Parents mode d’emploi ».

Dominique Ndouma a partagé sa perspective sur l’ARTrepreneuriat, soulignant son importance pour les artistes qui cherchent à promouvoir et vendre leurs œuvres afin de vivre de leur art. Il a illustré son propos avec l’exemple d’une amie évoluant dans ce domaine en France. Il a également mis l’accent sur l’importance de la formation et du professionnalisme dans le secteur artistique.

Aisha Yamav a ajouté des conseils pratiques, soulignant la nécessité de faire des concessions, de sacrifier, de se former, et d’adopter une approche professionnelle. Elle a également encouragé les artistes à chercher des mécènes et des sponsors pour soutenir financièrement leurs projets.

Le CMCG, en tant que collectif engagé, poursuit son action pour le bien-être des artistes et acteurs culturels au Gabon. L’atelier a suscité un vif intérêt, et le prochain Atelier d’Échange de Compétences (AEC) est attendu avec impatience, promettant de nouvelles perspectives pour ceux qui aspirent à réussir dans le monde du cinéma et du théâtre au Gabon.