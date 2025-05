Clap de fin du National Foot 2 : Stade Migovéen sacré, Oyem AC et ⁠Ogooué FC promus !

La 22e et dernière journée du championnat de deuxième division s’est disputée ce samedi 17 mai 2025, avec quatre des cinq matchs au programme. Huit buts ont été inscrits pour trois victoires à domicile et un match nul, soit une moyenne de 2 buts par rencontre. Une ultime levée marquée par des dénouements décisifs, entre maintien assuré, montée officielle et relégations confirmées.

Lire aussi >>> National Foot 2 : Le Stade Migovéen sacré champion du Gabon sans jouer Le Stade Migovéen, exempt de cette journée, avait déjà sécurisé son billet pour la montée. Il a été officiellement sacré champion grâce à la défaite d’Oyem AC face à Akanda FC (0-1). Avec 41 points, le club de Lambaréné devance Oyem AC (39 pts) et Ogooué FC (37 pts), également promus en D1. En revanche, le suspense restait entier dans la lutte pour le maintien. Parmi les grands gagnants du jour, Ombiliandziami qui s’est imposé 2-0 face à US Akanda. Un succès salvateur qui permet au club de grimper de deux places au classement (de la 9e à la 7e) et de s’assurer le maintien. Même scénario pour Akanda FC, vainqueur d’Oyem AC (1-0), qui conclut la saison à la 9e place et évite la relégation. US Akanda, de son côté, est le grand perdant de cette ultime journée. Battu par un concurrent direct, le club chute à la 10e place et rejoint l’Adouma FC en division inférieure. Le match de cette dernière contre Moanda FC n’a pas été disputé, mais leur dernière place avec 15 points scelle définitivement leur sort. Dans les autres rencontres, Missile FC a surclassé Moulili FC (3-0) tandis qu’Ogooué FC et Mouila AF se sont neutralisés (1-1), un résultat qui n’a pas modifié leur position au classement. Résultats de la 22e journée :

• Ombiliandziami 2-0 US Akanda

• Akanda FC 1-0 Oyem AC

• Missile FC 3-0 Moulili FC

• Ogooué FC 1-1 Mouila AF

• Adouma FC vs Moanda FC : match non joué Classement final du National Foot 2 (2024-2025) : Stade Migovéen – 41 pts (champion, promu) Oyem AC – 39 pts (promu) Ogooué FC – 37 pts (promu) Moanda FC – 30 pts Missile FC – 29 pts Mouila AF – 27 pts Ombiliandziami – 22 pts Moulili FC – 21 pts Akanda FC – 20 pts US Akanda – 19 pts (relégué) Adouma FC – 15 pts (relégué)