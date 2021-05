Chili : 64 personnes dont 34 mineurs victimes d’abus sexuels de prêtres catholiques

La congrégation des jésuites du Chili reconnaît que 64 personnes ont été victimes d’abus sexuels, dont 34 mineurs, commis par 11 de ses religieux, dans un rapport interne publié mardi. Sur les onze prêtres jésuites, neuf sont responsables de « situations abusives à connotation sexuelle » sur 34 victimes mineures, selon ce rapport 2021 du Centre pour la prévention des abus et des réparations (CPR) de la Compagnie de Jésus.

Sur ces 11 hommes, cinq sont décédés, 3 ne font plus partie de l’ordre des Jésuites et 3 autres « font actuellement l’objet de plans de surveillance professionnelle stricts » impliquant un suivi psychologique et l’interdiction d’approcher des mineurs, assure la congrégation religieuse. Elle assure avoir fourni les éléments recueillis à la disposition de la justice. Le rapport indique également que 31 des victimes ont été indemnisées financièrement.

Parmi les jésuites incriminés figure l’ancien chef de la congrégation, Renato Poblete décédé en 2010 qui, selon ce rapport, a abusé sexuellement de quatre mineurs et 19 adultes depuis 1960 et pendant plus de quatre décennies. Une première plainte contre Renato Poblete avait été reçue en 2019, suite à laquelle la congrégation avait présenté ses excuses aux victimes. L’Église chilienne fait l’objet de plusieurs accusations d’abus depuis que le prêtre influent Fernando Karadima a été dénoncé en 2010. Un an plus tard, il était reconnu coupable par le Vatican d’abus sexuels sur mineurs.