Le Canada a marqué une page de son histoire ce mardi en élisant le premier président noir de la Chambre des communes équivalente à l’Assemblée nationale au Gabon. Le député libéral Greg Fergus remplacera Anthony Rota qui a démissionné la semaine dernière, après avoir invité Varoslav Hunka, un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu aux côtés des nazis, pour assister au discours du président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, tenu à la Chambre. Rota a déclaré qu’il n’était pas au courant des liens de Varoslav Hunka avec les nazis, mais lorsque son passé a été connu, cette erreur a fait la une des journaux internationaux et a constitué un énorme embarras pour le Canada.

Le nouveau président de la Chambre des communes

Fergus était l’un des sept candidats législateurs pour remplir le rôle de président de la Chambre des communes qui consiste essentiellement à contrôler la conduite des députés, à orienter l’ordre du jour et à arbitrer les débats. Les législateurs transforment régulièrement les débats de la Chambre des communes en querelles ponctuées de cris et de chahut constant. Fergus a déclaré qu’il espérait rétablir l’ordre et le respect dans la Chambre.

Le Premier ministre Justin Trudeau a souhaité du succès à Fergus dans sa nouvelle fonction. « Nous vous avons élu pour nous aider à être courtois dans nos débats, pour nous rappeler que nous sommes tous ici pour la même raison, c’est-à-dire servir les Canadiens », a déclaré Trudeau. Même si le président est issu d’un parti politique – Fergus, par exemple, est député du Parti libéral de Trudeau – son rôle est toutefois supposé être neutre et non partisan.