CAN U23 Maroc 2023 : Le Gabon mal inspiré, se fait éliminer de la compétition par le Niger !

Après la lourde défaite concédée dimanche dernier face aux Aigles du Mali, les Panthères du Gabon U23 n’ont pas fait mieux ce mercredi soir pour leur 2e rencontre comptant pour les phases de poule de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2023. Mercredi soir au stade Ibn-Batouta de Tanger, les poulains du coach Saturnin Ibela se sont à nouveau inclinés face aux Mena du Niger sur la petite marque d’un but à 0.

Et une défaite de plus pour les Panthères U23 engagées en phase finale de la 4e édition de la CAN U23 Maroc 2023. Alors que l’on s’attendait à un sursaut des Panthères ce mercredi soir pour leur seconde rencontre et après s’être incliné 3 buts à 1 face au Mali, le capitaine Emmanuel Essogo et les siens n’ont pas réussi à prendre l’ascendant sur les Mena du Niger.

Le onze d’entrée du Gabon

Après une première mi-temps soldée par un score vierge de zéro but partout, le malheur gabonais est venu sur un penalty concédé au Niger à la 60e minute de jeu. Un but unique signé par Abdoul Moumouni qui ne s’est pas fait prié pour donner l’avantage à son pays qui avait déjà accroché l’Egypte 0-0 lors de leur premier match. A l’issue du temps règlementaire, lanterne rouge de la poule B avant ce match, a gardé sa place en concédant cette seconde défaite 1 but à 0 face au Niger.

Le score final de la rencontre

Une énième défaite synonyme d’élimination pour le Gabon qui termine 4e de cette poule B. Après la très longue bataille judiciaire intentée contre par le Cameroun depuis mars dernier, le Gabon n’a pas fait long feu dans ce tournoi. Une mésaventure à mettre au compte de la jeunesse de cette équipe fanion qui rentre bredouille de cette expédition marocaine par la pette porte. Et ce, aux portes des demi-finales de la compétition avec 0 point engrangé.

Classement de la poule B :

1er Egypte (4 points)

2e Mali (4 points)

3e Niger (3 points)

4e Gabon (0 point)