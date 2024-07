CAN Maroc 2025 : Le Gabon hérite du groupe couperet des éliminatoires du pays hôte

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce jeudi en Afrique du Sud au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Pour les Panthères du Gabon, le défi s’annonce de taille puisqu’elles seront logées dans le groupe B aux côtés du pays hôte, le Maroc, ainsi que du Lesotho et de la République Centrafricaine. Seule la première place du groupe sera qualificative, rendant la tâche des poulains de Thierry Mouyouma particulièrement ardue.

Absent de le dernière CAN de football, le Gabon devra faire un sans faute pour se qualifier pour la future grand-messe du football africain. Alors que les éliminatoires débuteront en septembre prochain, la CAF a livré cet après-midi la composition des 12 groupes de 48 nations candidates à la succession de la Cote d’ivoire sur le toit continental. Si la plupart des groupes verront deux équipes se qualifier pour la phase finale, ce n’est pas le cas du groupe du pays hôte, où seul le meilleur obtiendra son billet pour le Maroc.

Un instantané de ce tirage au sort

Ce groupe B, comprenant le Maroc, le Lesotho, la République Centrafricaine et le Gabon, promet donc des rencontres intenses et décisives. Le Gabon devra faire preuve de régularité et de combativité face à des adversaires déterminés, notamment le Maroc, qui aura l’avantage de jouer à domicile. Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont à la phase finale. En cas de première place, le Maroc et le deuxième du groupe se qualifieront. Et en cas de deuxième place, le Maroc et le premier du groupe seront qualifiés. Si le Maroc termine troisième ou quatrième, il se qualifiera automatiquement, accompagné du premier du groupe.

Ces éliminatoires se dérouleront de septembre à novembre 2025, avant la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Voici la composition des différents groupes :

Groupe des éliminatoires Équipes en lice A Gambie, Comores, Madagascar, Tunisie B Lesotho, Centrafrique, Gabon, Maroc C Botswana, Mauritanie, Cap-Vert, Égypte D Rwanda, Libye, Bénin, Nigeria E Libéria, Togo, Guinée équatoriale, Algérie F Niger, Soudan, Angola, Ghana G Tchad, Sierra Leone, Zambie, Côte d’Ivoire H Éthiopie, Tanzanie, Guinée, RD Congo I Eswatini, Guinée-Bissau, Mozambique, Mali J Zimbabwe, Kenya, Namibie, Cameroun K Soudan du Sud, Congo, Ouganda, Afrique du Sud L Burundi, Malawi, Burkina Faso, Sénégal

Les supporters gabonais espèrent que leur équipe saura relever ce défi et briller sur la scène continentale, malgré la difficulté du groupe. L’engagement et la détermination des joueurs seront cruciaux pour espérer se qualifier et représenter fièrement le Gabon lors de la CAN 2025.