CAN 2025 : Le Maroc écrase la Centrafrique à l’aller et donne du répit aux Panthères du Gabon

Le Maroc a signé une victoire éclatante face à la République centrafricaine (RCA) ce samedi 12 octobre 2024, lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions de l’Atlas se sont imposés à domicile 5-0 au stade d’honneur d’Oujda, confortant leur place de leader du groupe B avec 9 points en trois matchs. Ce succès retentissant, marqué par des réalisations d’Abdessamad Ezzalzouli (18e minute), Azzedine Ounahi (doublé à la 38e et 45+2’), Achraf Hakimi (45’) et Soufiane Rahimi (71’, sur penalty), permet aux Marocains de maintenir une dynamique irréprochable dans leur course à la qualification.

Lire aussi >>> CAN 2025 : Les Panthères du Gabon butent sur le Lesotho à Franceville et se compliquent la tâche ! Cette lourde défaite de la RCA, qui reste bloquée à 3 points, donne un sérieux coup de pouce aux Panthères du Gabon. En effet, malgré leur propre bilan mitigé (4 points), les Gabonais conservent leur deuxième place au classement du groupe, renforçant ainsi leurs chances de qualification pour la CAN 2025. Le Gabon bénéficie indirectement du faux pas de la RCA, principal concurrent pour cette place, alors que le Lesotho ferme la marche avec 1 point. Classement du groupe B après la 3e journée : Maroc : 9 points

Gabon : 4 points

République centrafricaine : 3 points

Lesotho : 1 point Le prochain rendez-vous sera décisif pour le Gabon emmené par Thierry Mouyouma, qui affrontera le Lesotho ce mardi 15 octobre à Durban, en Afrique du Sud. Ce match, à la portée des Panthères malgré le nul consenti vendredi à Franceville, pourrait leur permettre de consolider leur deuxième place et d’éloigner définitivement la RCA de la course à la qualification avant les deux dernières journées. Une victoire gabonaise donnerait un avantage considérable avant cette dernière ligne droite des éliminatoires prévue en novembre. Pour la Centrafrique, la situation est désormais critique. Après cette lourde défaite, les Fauves devront impérativement se racheter lors du match retour contre le Maroc, prévu également le 15 octobre. Une nouvelle contre-performance compliquerait sérieusement leur rêve de qualification, tandis que le Gabon pourrait, de son côté, profiter de ce répit pour conforter son avance. Dans cette configuration, les Panthères du Gabon ont une véritable carte à jouer. Elles doivent cependant se montrer impitoyables contre un Lesotho en quête d’une première victoire, afin de maintenir leurs espoirs de participer à la CAN 2025.