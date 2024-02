CAN 2025 : le calendrier prévisionnel des éliminatoires de la 35e édition enfin dévoilé

Alors que les Panthères du Gabon n’ont pas pu prendre part à la CAN 2023, les éliminatoires pour l’édition marocaine de 2025 arrivent à grands pas. LA CAF a en effet dévoilé cette semaine le calendrier complet de cette étape préliminaire. Elle ira ainsi du 2 septembre au 19 novembre 2024.

Le Gabon se qualifiera-t-il pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football ? La réponse à cette question s’ouvrira avec le lancement des éliminatoires. Si les adversaires des poulains de Thierry Mouyouma ne sont pas encore connus, nous avons néanmoins le calendrier complet de cette étape fatidique menant à la qualification de 24 nations.

Avant le démarrage effectif de ces éliminatoires, un tour préliminaire aura lieu en mars prochain pour repêcher les huit équipes les moins bien classées au classement africain. Le tirage au sort effectué ce 20 février mettra ainsi aux prises, du 20 au 26 mars, la Somalie vs l’Eswatini, Sao Tomé vs Soudan du Sud, le Tchad vs Maurice, Djibouti vs Liberia. Les 4 vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires.

Voici un aperçu des dates importantes à retenir :