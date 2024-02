CAN 2023 : La Côte d’Ivoire remporte la coupe dans une finale palpitante face au Nigeria

L’ambiance était électrique dimanche soir au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe à Abidjan alors que les supporters des deux équipes se préparaient à assister à un spectacle mémorable. Dans un match qui avait tout pour être épique, les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont finalement triomphé sur un score de 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria.

Dès le coup d’envoi, la tension était palpable sur le terrain, avec des joueurs déterminés à défendre leurs couleurs avec acharnement. Les Ivoiriens ont rapidement pris le contrôle du match, multipliant les occasions de buts sans parvenir à concrétiser. Mais contre toute attente, c’est le Nigeria qui a ouvert le score à la 37e minute grâce à un but de William Troost-Ekong, sur un corner de Lookman.

Le score final

Malgré ce coup du sort, les Éléphants ont continué à pousser en seconde période. Leur persévérance a finalement été récompensée à la 62e minute lorsque Franck Kessié a égalisé d’une tête imparable. La tension montait alors d’un cran, et à la 81e minute, Sébastien Haller a offert la victoire à la Côte d’Ivoire en marquant un but décisif.

La joie était indescriptible dans les tribunes alors que les supporters exultaient à la victoire de leur équipe nationale. Pour la Côte d’Ivoire, cette victoire revêt une signification particulière, car elle devient le premier pays organisateur à remporter la compétition depuis l’Égypte en 2006.

La Côte d’Ivoire championne d’Afrique 2023

Pour les Éléphants, cette troisième étoile sur leur maillot est le fruit d’un travail acharné et d’une détermination sans faille. Ils ont su faire honneur à leur pays et à leurs supporters en offrant un spectacle exceptionnel sur le terrain. Cette victoire restera gravée dans les mémoires et marquera à jamais l’histoire du football ivoirien.