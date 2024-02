CAN 2023 : L’Afrique du Sud s’offre la 3e place après un duel serré contre la RDC

L’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations restera gravée dans les mémoires, notamment pour la performance remarquable de l’équipe sud-africaine, les Bafana Bafana. Samedi soir, au Stade Félix Houphouet Bobigny d’Abidjan, l’Afrique du Sud a décroché la troisième place, montant ainsi sur le podium de la compétition continentale, lors d’une rencontre tendue contre la RD Congo.

Dans un match qui s’est avéré être un véritable duel d’équipes déterminées, les Bafana Bafana ont finalement remporté la victoire aux tirs au but, avec un score final de 6-5, après un match nul 0-0 à l’issue du temps réglementaire. Cette victoire marque un moment historique pour l’Afrique du Sud, qui retrouve le podium de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois depuis l’année 2000.

Le score final de la rencontre

Pourtant, le chemin vers cette victoire n’a pas été sans embûches. Avec un calendrier chargé de sept matchs en seulement 24 jours, les deux équipes ont dû faire face à des défis physiques considérables. Les compositions d’équipe ont été ajustées en conséquence, avec certains joueurs clés absents pour diverses raisons, notamment des blessures.

Le début de la rencontre a été marqué par une certaine fébrilité de part et d’autre, avec peu d’occasions franches de marquer. La première période s’est achevée sur un score nul et vierge de 0-0, les deux équipes se neutralisant mutuellement sur le terrain.

Cependant, le spectacle s’est intensifié après la pause, avec une RD Congo plus entreprenante, se créant plusieurs occasions de but. Les Bafana Bafana ont également tenté de prendre l’avantage, mais se sont heurtés à une défense congolaise résistante.

Le tournant du match est survenu à la 64e minute, lorsque Williams, le gardien sud-africain, a manqué de capter un ballon facile, mais la RD Congo n’a pas réussi à concrétiser cette opportunité. Malgré les efforts des deux équipes pour marquer, le temps réglementaire s’est terminé sur un score nul, conduisant à une séance de tirs au but tendue.

Dans cet exercice de nervosité et de précision, ce sont finalement les Bafana Bafana qui ont montré le plus de sang-froid, remportant la séance de tirs au but avec un score de 6-5 et décrochant ainsi la médaille de bronze.

Cette performance remarquable de l’Afrique du Sud lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 mérite d’être saluée. Avec seulement trois buts encaissés en sept rencontres, les Bafana Bafana ont démontré une solidité défensive impressionnante tout au long du tournoi.

Il est également intéressant de noter que cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations a été marquée par plusieurs faits historiques. Par exemple, l’Afrique du Sud est devenue la première nation à disputer trois séances de tirs au but consécutives dans l’histoire de la compétition. De plus, avec un taux de réussite de passes de 87,6% contre la RD Congo, l’Afrique du Sud a affiché sa maîtrise technique sur le terrain.

Enfin, des performances individuelles remarquables ont également été notées, telles que celle de Simon Banza de la RD Congo, qui a touché 12 ballons dans la surface de l’Afrique du Sud, démontrant ainsi sa dangerosité offensive. La troisième place de l’Afrique du Sud dans cette Coupe d’Afrique des Nations est le résultat d’un travail acharné, de détermination et de talent. Cette performance devrait inspirer et motiver les générations futures de joueurs sud-africains, et restera gravée dans l’histoire du football africain.