CAN 2021 : Très fairplay, Ali Bongo souhaite « bonne chance » aux Etalons du Burkina Faso

Alors que de nombreux gabonais ont eu du mal à digérer l’élimination aux tirs au but des 8e de finales de la CAN 2021 des Panthères du Gabon, opposées dimanche soir aux Etalons du Burkina Faso, Ali Bongo préfère lui regarder vers l’avant. Dans un tweet posté hier soir à l’issue de la rencontre ternies par plusieurs erreurs d’arbitrage, le premier supporter des Panthères du Gabon a concédé la défaite tout en remerciant les joueurs pour leur parcours.

« C’est la tête haute que les Panthères quittent la CAN 2021 », a décrit Ali Bongo qui pour lui « La qualification (du Burkina Faso, ndlr) s’est jouée à très peu de choses ». Et d’ajouter : « Le Gabon a montré qu’il était une grande équipe. Nous pouvons être fiers de nos Panthères et confiants en l’avenir ».

C'est la tête haute que les Panthères quittent la #CAN2021

La qualification s'est jouée à très peu de choses.

Le #Gabon a montré qu'il était une grande équipe.

Nous pouvons être fiers de nos Panthères et confiants en l'avenir.

Bonne chance au #BurkinaFaso pour la suite !#BURGAB — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) January 23, 2022

Le tweet d’Ali Bongo

Avant souhaiter plein succès au tombeur du Gabon dans ce ultime match à élimination directe où les joueurs gabonais ont tenu en haleine leurs supporters jusqu’au bout en arrachant le nul un but partout, puis les prolongations. « Bonne chance au Burkina Faso pour la suite ! », a conclu Ali Bongo en bon perdant.