Burkina Faso : Des centaines de terroristes neutralisés en avril lors d’opérations d’envergure

Des centaines de terroristes ont été neutralisés au cours du mois d’avril lors d’une série d’opérations militaires menées à travers tout le Burkina Faso, rapporte mardi soir la presse locale. Citée par l’agence officielle AIB, l’armée évoque une intensification « sans précédent » des actions de lutte contre les groupes armés, avec des résultats jugés « majeurs » sur le terrain.

Les forces armées ont conduit des missions de reconnaissance, des offensives, des embuscades et des frappes aériennes ciblées, infligeant de « lourdes pertes » aux escadrons terroristes. Plusieurs bases ont été détruites et une importante quantité de matériel a été saisie, précise la chaîne publique RTB. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de reconquête et de sécurisation du territoire national.

Depuis 2015, le Burkina Faso est l’un des épicentres de l’activité djihadiste en Afrique de l’Ouest, confronté à des groupes affiliés à l’État islamique et à Ansar al-Islam. Les violences ont déjà fait plus de 26 000 morts et provoqué des déplacements massifs de populations à travers le pays, selon les données d’organisations non gouvernementales.