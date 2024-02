Burkina Faso : le pays suspend les exportations d’or de mines artisanales

Le ministre burkinabè de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a annoncé mercredi la suspension des autorisations d’exportation d’or et de tout autre métal précieux issus d’une production artisanale et semi-mécanisée, ceci afin de mieux organiser le secteur.

Sans préciser la durée de cette suspension, il a souligné dans un communiqué que les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter sont tenus de contacter la Société nationale des substances précieuses (SONASP) qui se chargera de les payer.

Depuis 2009, l’or est devenu le premier produit d’exportation du Burkina Faso. En date du 31 décembre 2022, le pays comptait 13 mines d’or industrielles avec une production de 57,6 tonnes. Les recettes d’exportation, selon les estimations du ministère de tutelle, se sont chiffrées à 2.099 milliards de francs CFA (3,4 milliards de dollars) en 2022, soit 73,86% des recettes d’exportation.