Burkina Faso : 34 morts, dont 31 militaires, dans une embuscade dans le centre-nord

Au moins 34 combattants burkinabè, dont 31 militaires, ont été tués lundi, dans une embuscade tendue par un groupe de « terroristes », dans la localité de Namsiguia, dans la province du Bam, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, a-t-on appris de source officielle. Par voie de communiqué, le chef d’état-major général des armées, le Colonel-Major Célestin Simporé a expliqué mardi soir qu’un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires, de retour de Djibo (Sahel), a été la cible d’une embuscade, lundi, dans la localité de Namsiguia (Province du Bam, région du Centre-Nord).

Les combats, « particulièrement violents », ont causé « d’importantes pertes » malgré la « vigoureuse riposte » des unités, a indiqué Simporé soulignant que « le bilan provisoire enregistré après les premières opérations de ratissage fait état de trente-quatre (34) tombés (31 militaires et 03 volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée) ». En outre, a-t-il indiqué, une vingtaine de blessés (du côté des forces de défense et de sécurité burkinabè) ont été évacués et pris en charge par les structures de santé tandis qu’une dizaine d’éléments (militaires et supplétifs de l’armée) sont toujours recherchés par les renforts déployés pour la poursuite des opérations de ratissage et de riposte.

« Côté ennemi, plus de quarante (40) terroristes ont été neutralisés », a soutenu le chef d’état-major général des armées qui a salué « l’engagement de ces valeureux combattants dans l’œuvre de reconquête du territoire national et les sacrifices consentis pour la Patrie ».

La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015 a provoqué le déplacement de près deux millions de personnes, parmi lesquelles plus de 125 227 personnes sont retournées récemment dans leurs localités d’origine, selon le gouvernement burkinabè. S’adressant fin mai dernier aux députés, le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a déclaré qu’actuellement l’Etat burkinabè contrôlait 65% de son territoire, et que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans la reconquête de l’intégrité du territoire.