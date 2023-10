Burkina Faso : 11 militaires suspendus dont 8 officiers après une tentative de putsch

Onze militaires burkinabè dont huit officiers ont été suspendus, à compter du mercredi 4 octobre 2023, selon un décret du ministère de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Cette mesure du ministère en charge de la défense - qui n’a pas fourni d’explications - intervient alors que le gouvernement burkinabè a déclaré, mercredi dernier, avoir déjoué une tentative de coup d’État et annoncé l’arrestation de quatre personnes impliquées dans ce projet dont des gendarmes et des militaires.

Deux personnes étaient toujours recherchées à la suite de cette tentative de putsch selon un communiqué du Parquet militaire. Les quatre officiers interpellés figurent parmi les militaires suspendus. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a limogé mercredi, le chef d’état-major de la gendarmerie nationale le lieutenant-colonel Évrard Somda. Il l’a remplacé par le lieutenant-colonel Kouagri Natama.

Se prononçant vendredi dernier lors d’une interview accordée à la presse nationale sur le coup d’Etat déjoué, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré qu’"il n’y aura pas de sentiment" pour tous ceux qui tenteront de déstabiliser le pays. A propos des auteurs de la tentative de putsch, il a fait savoir qu’il s’agissait « d’individus manipulés », et qu’il n’y avait « pas de malaise » au sein des forces armées nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022, après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui avait lui aussi renversé le président civil Roch Marc Christian Kaboré huit mois plus tôt.