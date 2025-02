Brice Ndong et Laurence Ndong enterrent la hache de guerre après des mois de tensions

Le journaliste gabonais Brice Ndong et la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, se sont rencontrés ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, mettant ainsi fin à un différend qui durait depuis le 4 décembre dernier. Cette rencontre, tenue dans le bureau de la ministre, marque un geste d’apaisement après plusieurs mois de tensions.

À l’issue de l’entretien, Brice Ndong a publié un message sur sa page Facebook saluant un « beau geste d’apaisement et de fraternité ». Il a remercié la ministre pour son « esprit de grandeur et de responsabilité » et souligné l’importance de tourner la page, affirmant que Laurence Ndong avait accepté de « verser de l’eau pour nettoyer le différend ».

Le conflit entre les deux personnalités était né d’une publication du journaliste sur la subvention de l’État à la presse privée, qui lui avait valu une convocation pour diffamation. La ministre exigeait des excuses publiques, ce qui avait contribué à envenimer la situation. Après des mois de mésentente, l’heure est enfin à la réconciliation, avec un dialogue qui permet de refermer cet épisode de tensions.