En conflit avec la ministre Laurence Ndong, Brice Ndong remet les pendules à l’heure

Le journaliste Brice Ndong a réagi ce vendredi à l’article publié jeudi sur Info241, intitulé "Subvention à la presse gabonaise : Laurence Ndong en guerre contre un journaliste « solutionneur » !". Dans un droit de réponse adressé à notre rédaction, il a tenu à clarifier sa position et à démentir certaines allégations le présentant comme un "va-t-en-guerre".

« J’ai lu avec attention l’article que vous avez publié dans votre journal en ligne, Info241, concernant le litige qui m’oppose à madame la ministre de la Communication. J’ai par ailleurs lu là-dedans que vous avez mentionné qu’une association des journalistes avait tenté une médiation et que je refuserais toute médiation et de présenter des excuses à madame la ministre. Je ne me reconnais pas dans ce qui est écrit », a-t-il déclaré d’entrée.

Un journaliste isolé dans son combat

Brice Ndong a rappelé qu’il avait mené seul ce combat depuis le début, sans le soutien de ses confrères. « Depuis que j’ai ce souci avec la ministre de la Communication, je me bats tout seul, il n’y a pas de confrères qui me soutiennent. La corporation ne me soutient pas dans cette affaire », a-t-il souligné.

Selon lui, aucune association n’a joué un rôle de médiation, et celles qui prétendent l’avoir fait ne recherchent qu’un coup de projecteur. « Il n’est pas question qu’une association se lève comme ça, sans pour autant dire la vérité, et me présente comme un va-t-en-guerre », a-t-il déploré.

Une ouverture au dialogue avec la ministre

Brice Ndong a réaffirmé sa disposition à rencontrer Laurence Ndong pour aplanir les différends. « Maintenant, après cet acte, après la colère, vient le temps de la réconciliation, vient le temps de la paix. Parce que nous avons intérêt à faire la paix entre la ministre et moi », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’il pourrait prendre lui-même l’initiative d’une rencontre. « Si je dois rencontrer la ministre, je ferai la démarche pour aller la voir, aujourd’hui ou demain, pour qu’on puisse lever les équivoques, lever tout malentendu, et laver le linge sale en famille », a-t-il affirmé.

Des critiques contre l’AGP et certaines associations

Le journaliste a également critiqué l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) pour avoir publié des informations le concernant sans l’avoir contacté. « L’AGP ne peut pas sortir des conneries de cette manière-là. Ce n’est pas possible », a-t-il lancé.

Il a aussi mis en doute la crédibilité des associations qui se prétendent médiatrices. « Ces journalistes peuvent-ils sortir un seul article qu’ils ont publié pour me défendre ? Ils se positionnent comme médiateurs parce qu’ils veulent faire de la spéculation. Ils veulent faire du buzz », a-t-il déclaré.

Un appel à une résolution sereine du conflit

Brice Ndong a tenu à souligner qu’il n’était pas un « journaliste à problèmes » et qu’il était prêt à exprimer ses regrets à la ministre. « Si je dois exprimer mes regrets à madame la ministre, je vais le faire sans problème, sans que ce soit quelqu’un qui se couche ou que l’autre soit debout. Il ne s’agit pas de ça », a-t-il expliqué.

Enfin, il a appelé à une approche plus apaisée du dossier, rappelant l’importance de la cohésion au sein du pays en cette période de transition. « Après le temps de la colère, vient le temps de la paix, de la réconciliation, parce que nous en avons besoin », a-t-il conclu.