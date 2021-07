BEPC 2021 : Le taux d’échec culmine à 26% cette année au Gabon !

Si les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) du Gabon ont fait le bonheur de nombreux admis, l’on relèvera que 26,02% des postulants l’ont brillamment raté. Selon les chiffres de la Direction générale des examens et concours (DGEC), ils ont été 10 016 candidats sur 40 573 à avoir été déclarés ajournés à l’issue des épreuves écrites et orales.

Les 9 provinces du pays ne sont pas logées à la même enseigne dans ce taux d’échec national. Heureusement 6 provinces sont en dessous de cette moyenne d’échec contre 3 qui elles sont au-dessus de la norme. Ainsi, l’Estuaire est la province qui compte le plus d’échoués avec 5 690 candidats sur 21 217 soit un taux d’échec de 28,21%. Suivent ensuite :

le Haut-Ogooué avec 1 038 ajournés soit 27,16%,

la Ngounié avec 643 ajournés soit 26,57%,

le Moyen-Ogooué avec 407 ajournés soit 25,09%

l’Ogooué-Maritime avec 1 050 ajournés soit 25,04%,

la Nyanga avec 217 ajournés soit 21,96%

le Woleu-Ntem avec 569 ajournés soit 20,78%

l’Ogooué-Lolo avec 186 ajournés soit 16,23%

l’Ogooué-Ivindo avec 216 ajournés soit 15,50%

Cette année pour avoir plus de chances de réussir à cet examen, il fallait composer dans un centre de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem qui affichent des taux d’échec les plus bas du pays.