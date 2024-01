Aubameyang sacré meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1 française

Décembre 2023 restera gravé dans les annales du football français comme le mois où Pierre-Emerick Aubameyang a étincelé de tout son talent sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais salué par le public, a décroché ce mardi le prestigieux Trophée UNFP du meilleur joueur du mois, une reconnaissance amplement méritée pour ses performances exceptionnelles.

L’ancien joueur de Saint-Étienne a brillé aux côtés de Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette, deux autres noms illustres du football français. Mais c’est Aubameyang qui a captivé les regards avec des statistiques remarquables. En cinq matchs disputés au cours du mois de décembre, il a marqué à quatre reprises et délivré quatre passes décisives, contribuant de manière significative aux succès de l’OM.

C’est plus Pierre-Emerick, c’est Pierre « Il Mérite » Aubameyang carrément ! 🤯 Avec un mois bien fourni en buts et passes décisives, @Auba remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de décembre 🏆 Félicitations Pierre-Emerick 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/Rh0nmH243a — UNFP (@UNFP) January 16, 2024

Cette distinction est le quatrième que l’attaquant gabonais se voit décerner, confirmant ainsi sa régularité et son excellence sur les terrains français. Ses prouesses passées avec Saint-Étienne ont été couronnées de la même manière, et Aubameyang devient ainsi le premier joueur de l’Olympique de Marseille à remporter ce trophée depuis plus de dix ans, succédant à Mario Balotelli en mars 2019.

Le mois de décembre de Pierre-Emerick Aubameyang, bien que marqué par des succès personnels, souligne également sa contribution cruciale au collectif marseillais. Sa capacité à trouver le chemin des filets et à créer des opportunités pour ses coéquipiers a été le moteur de l’OM, et les supporters marseillais ne pouvaient rêver d’un meilleur leader sur le terrain.

La trajectoire impressionnante d’Aubameyang dans le football français remonte à février 2013, époque où il évoluait sous les couleurs de Saint-Étienne et remportait déjà le titre du meilleur joueur du mois en Ligue 1 pour la troisième fois. Aujourd’hui, en tant que fer de lance de l’Olympique de Marseille, il continue de s’inscrire parmi les grands noms du football hexagonal.

Le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de décembre 2023 n’est pas seulement une récompense individuelle pour Aubameyang, mais aussi une reconnaissance de son impact sur le jeu et sur la scène du football français. Un mois exceptionnel qui illustre parfaitement la classe et le génie de ce joueur d’exception. Les supporters de l’OM peuvent être fiers d’avoir un tel maestro dans leurs rangs.