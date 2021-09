Aubameyang retrouve le chemin des filets lors du derby de Londres

Ce dimanche 26 septembre 2021, le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham a tenu toutes ses promesses. Conduit par leur capitaine emblématique Pierre Emerick Aubameyang (buteur), les Gunners d’Arsenal ont dominé une très faible équipe des Spurs à l’Emirates stadium 3-1.

Arsenal et Tottenham, deux équipes du nord de Londres , s’affrontaient à l’Emirates Stadium pour le compte de la 6e journée de Première League ce dimanche 26 septembre 2021. Avec un système de jeu moins reluisant, à l’entame du championnat les rouges et blancs d’Arsenal sous les yeux de la légende Thierry Henry, vont briller et donner du sourire à leurs supporters venus nombreux pour la circonstance contre leur éternel rival.

En effet dès l’entame de la première mi-temps, Arsenal a réalisé une meilleure prestation aussi bien dans l’état d’esprit que dans l’utilisations du ballon. C’est à la 12e minute, que Smith Rowe, d’un centre magistral va servir B. Saka bien lancé au cœur d’un joli mouvement collectif, ne va pas trembler devant Hugo Loris en inscrivant le premier but, 1-0. Boosté par son public, arsenal va tenter d’enfoncer le clou à domicile.

Attendu dans ce genre de match, Pierre Emerick Aubameyang, la Panthère noire du Gabon, sur une action initiée par une relance du jeune gardien Ramsdale, et orchestré par un jeu en triangle, va être servi gracieusement sur un plateau doré par une percée du précédemment buteur, faisait le break à la 27e minute (2-0). En inscrivant son deuxième but de la saison, le gabonais n’a pas manqué de chambrer Harry Kane en imitant sa mythique célébration.

Timorée, la défense des Spurs va subir et Arsenal va se réjouir. B Saka, va se défaire d’un Kane dans une surface de réparation aux abois et marquer le troisième but de la partie à la 34é minutes. Arsenal jubile et Tottenham reviens revanchard notamment grâce à l’efficacité du Coréen Son, qui va reduire le score à la 79e minute (3-1).

Enfin grâce à cette victoire Arsenal revient à la hauteur de son adversaire du jour en Première League en se positionnant dixième avec 9 points au compteur. Autant à Pierre Emerick Aubameyang, il peut souffler après son second but du championnat même si les chances des supporters gabonais de le voir jouer les futurs rencontres continentales qualificatives comptant pour le Mondial Qatar 2022 sont moindres pour le match aller du 8 octobre contre l’Angola à Luanda.