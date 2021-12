Aubameyang écarté du terrain samedi par Arsenal pour mauvais comportement

Le divorce est-il prononcé entre Aubameyang et Mikel Arteta ? C’est la question qui se pose actuellement les amateurs de football anglais. Que ce soit en Angleterre, en Afrique et au Gabon en particulier, la mise à l’écart du capitaine des Panthères du Gabon fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas figuré dans le groupe d’Arsenal qui a reçu Southampton ce samedi après-midi pour le compte de la 16e journée de Premier League. Pour Mikel Arteta, coach des Gunners, il s’agirait plutôt d’une sanction. Car l’attaquant gabonais a été exclu pour une « violation disciplinaire ». Ce n’est pas la première fois que le comportement d’Aubameyang est mis en question. Puisqu’il avait été relégué sur le banc il y a quelque temps pour un retard en mars dernier, face à Tottenham lors du derby de Londres. Bien avant, soit en février après qu’il a enfreint les règles sanitaires pour se faire tatouer, il avait également été convoqué par les dirigeants du club. « Nous avons été très constants sur le fait que certaines règles ne sont pas négociables au sein de l’équipe. Aujourd’hui, il n’est pas assez concerné par la ligne de conduite que nous nous sommes fixée », a ainsi confié Mikel Arteta au journal anglais The Guardians. Pierre-Emerick Aubameyang se croit-il tout permis à Arsenal ? Par ce comportement, manifeste-t-il sa volonté de quitter le club ? Pour l’heure rien n’indique une rupture entre le club de la capitale anglaise et le capitaine des Panthères du Gabon. Par contre, le coach Arteta ne s’est toujours pas prononcé sur la durée de la sanction infligée à son capitaine. "Pour moi tout est clair, il veut partir d’Arsenal au mercato qui arrive. Regardez juste ses statistiques cette année et vous verrez que c’est pas de la même personne que nous parlions. Il n’a me pas 10 buts. Il le fait exprès pour pousser le club à bout", affirme Aymar Boussougou, ancien défenseur à Terre de Foot. À l’origine, des âmes sensibles pensaient que l’international gabonais était malade, mais il n’en est rien.

L’attaquant international gabonais n’a pas trouvé le chemin des filets depuis octobre, lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace.