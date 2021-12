Ali Bongo et son gouvernement reforment la composition du collège des membres du CND

Le Conseil national de la démocratie (CND) du Gabon pourrait renaitre de ses cendres. Réunis vendredi en conseil des ministres, Ali Bongo et les membres de son gouvernement ont décidé de s’attaquer à la composition de cette institution. Une reforme de réorganisation qui « vise l’amélioration du fonctionnement du Conseil National de la Démocratie pour une meilleure cohérence dans l’exécution de ses missions », indique le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce conclave gouvernemental.

Vers un renouveau du CND, l’instance dirigée par l’opposant modérée Séraphin Ndaot ? Le conseil des ministres de ce 17 décembre a décidé d’une refonte complète de la composition du collège de ses membres. Ainsi, l’institution voit le renforcement de ses missions « dans l’objectif d’une recherche de réelle objectivité dans les décisions à rendre par le CND », indique le communiqué gouvernemental parvenu hier à la rédaction d’Info241.

Au sens du projet de loi présenté hier par le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes et adopté par Ali Bongo et le gouvernement, seront désormais membres de cette institution les anciens président de la République, les anciens Premiers ministres, les anciens présidents l’Assemblée nationale, les anciens présidents du Sénat et les dirigeants des partis politiques légalement reconnus (à raison de deux par parti politique).

« Le bureau du CND connait une augmentation du nombre de ses membres permettant ainsi un équilibre de représentativité avec désormais deux Vice-Présidents, deux Rapporteurs et deux Questeurs. La durée du mandat des membres du bureau est portée à quatre ans non renouvelables », rajoute le communiqué final du conseil des ministres.