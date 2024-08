900 gabonais en formation accélérée pour résoudre la pénurie d’enseignants en sciences dans le pays

Ce mardi, l’amphithéâtre de l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de Libreville a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la formation des 900 nouveaux enseignants scientifiques récemment recrutés par le ministère de l’Éducation nationale. Cette formation express vise à remédier à la pénurie d’enseignants en sciences dans les établissements secondaires gabonais à partir de la prochaine rentrée des classes, prévue pour le mois prochain.

Les élèves gabonais des lycées et collèges auront désormais moins de difficultés à trouver des enseignants de matières scientifiques. Face à la crise qui secoue le secteur éducatif, les autorités de la transition ont réagi rapidement en mettant en place une formation accélérée pour pallier le déficit d’enseignants dans les établissements publics secondaires du pays. Ainsi, 900 nouveaux enseignants seront formés à la pédagogie et aux compétences nécessaires pour améliorer leurs connaissances et leur enseignement.

Photo de famille de la cérémonie d’hier

Ce programme de formation, qui combine théorie et pratique, permettra aux nouvelles recrues d’obtenir leur certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré. Les 900 postes se répartissent entre 401 enseignants en mathématiques, 224 en sciences physiques et 275 en sciences de la vie et de la Terre. Cette initiative vise à combler le déficit d’enseignants qualifiés dans ces matières et à améliorer la qualité de l’éducation scientifique au Gabon.

La formation, dispensée par des professionnels, alternera entre des cours théoriques, des sessions pratiques pendant les vacances et des mises en situation de classe. « Ces formations conduiront les bénéficiaires à la validation de crédits, en vue de l’obtention d’un certificat leur permettant d’enseigner au secondaire », a souligné la ministre de l’Education nationale Camelia Ntoutoume Leclercq dans son allocution.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema de former près de 2 400 enseignants du pré-primaire, primaire et secondaire général. Si le lancement de cette formation a bien eu lieu hier, les emplois du temps relatifs aux séances de formation ne seront affichés que la semaine prochaine au lycée national Léon Mba, principalement au bâtiment H.