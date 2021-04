9 hauts cadres de la police gabonaise suspendus pour racket et trafic de drogue

Et un scandale de plus chez les forces de l’ordre ! La police gabonaise continue de couver en son sein de parfaits bandits en col blanc, peu scrupuleux de la déontologue et des bonnes pratiques devant régir l’activité de ces auxiliaires de justice. Neuf d’entre eux dont des commissaires de police et des officiers de police judiciaires sont sous le coup d’une suspension de leur activité pour racket et trafic de drogue. Le sort de ces agents épinglés à Libreville, Ntoum et Bitam sera scellé lors d’une prochaine commission disciplinaire très attendue.

Et 9 brebis galeuses de plus appréhendées au sein des forces de police nationale gabonaise ! Après celles radiées le 19 janvier pour indiscipline, d’autres têtes s’apprêtent à tomber dans les effectifs du ministère de l’Intérieur, tenu par le premier flic du pays Lambert Noel Matha qui ne maitrise pas ses hommes. Parmi ces cadres épinglés figurent en bonne place les commissaires du 6e arrondissement de Libreville et celui de la ville de Bitam (Woleu-Ntem). A ces deux indisciplinés, il faut ajouter les chefs locaux de l’office central de lutte antidrogue (Oclad) de Bitam et de Ntoum (Estuaire). La liste de ces hauts cadres s’allonge avec le chef de service constats d’accidents et de délits routiers, le chef de la brigade de recherches et d’interventions de l’Oclad de l’aéroport de Libreville, un enquêteur de l’Oclad à Ntoum, le responsable du bureau des amendes forfaitaires au commissariat du 6e arrondissement de Libreville et enfin le responsable du GAS. Toutes ces stars de la police gabonaise sont soupçonnés les uns de racket sur la voie publique et dans leur administration d’affectation, les autres de détournements de scellés pour se livrer au trafic de drogue (agents de l’Oclad). Ces derniers sont même accusés d’être de mèche avec les dealers de drogue ou de les racketter là aussi sans vergogne. De lourdes accusations qui démontre bien que le vers est bien dans le fruit de la police et des agents des forces de l’ordre.