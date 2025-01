Crise des pharmacies : Le Samu social gabonais vole au secours des assurés de la CNAMGS durant 72h

Depuis le 1er janvier 2025, les bénéficiaires de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) sont privés de médicaments en pharmacie, suite à la suspension décidée par le Syndicat des pharmaciens du Gabon (Sypharga) en raison de lourds arriérés de paiement. En réponse à cette crise, le Samu social gabonais, dirigé par le Dr. Wenceslas Yaba, a annoncé ce vendredi une initiative exceptionnelle : distribuer gratuitement des médicaments pendant trois jours, dès le 3 janvier 2025, sur présentation d’ordonnances médicales.

Cette mesure vise à atténuer l’impact de cette crise sanitaire et financière qui menace directement la santé de 75 % de la population gabonaise. « Pendant 72 heures, tous les compatriotes disposant d’ordonnances, y compris celles d’autres structures sanitaires, peuvent venir s’approvisionner gratuitement », a déclaré le Dr. Yaba. Une annonce qui apporte un souffle d’espoir à des milliers de ménages durement touchés par l’inaccessibilité des traitements.

Une action humanitaire dans un contexte de crise

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du rôle humanitaire et citoyen que joue le Samu social gabonais depuis sa création il y a sept ans. Face aux défis sociaux, cette structure a su se démarquer par sa capacité à intervenir rapidement dans des situations de crise. En plus d’offrir des médicaments, le Samu social entend prioriser les cas critiques, notamment les patients en situation d’urgence vitale, d’hospitalisation ou avec un pronostic vital engagé.

Wenceslas Yaba annonçant la mesure exceptionnelle

Pour une distribution équitable, seules les ordonnances médicales valides seront acceptées. Cette démarche reflète l’engagement du Samu social à apporter des solutions concrètes et immédiates, tout en maintenant un cadre de fonctionnement rigoureux et transparent.

Un geste salué par la population

L’annonce de cette opération exceptionnelle a été chaleureusement accueillie par les Gabonais, pour qui la suspension des services des pharmacies affiliées au Sypharga a été vécue comme un coup dur. « C’est un soulagement pour nous, surtout en cette période difficile où les soins coûtent cher », confie à Info241 un patient en quête de médicaments essentiels.

Alors que les négociations entre l’État et les pharmaciens peinent à aboutir, l’action du Samu social rappelle l’importance de la solidarité et de l’entraide dans des moments critiques. Ce geste, bien que temporaire, pourrait servir d’exemple pour d’autres institutions et acteurs sociaux.

L’urgence d’une solution durable

Si cette initiative du Samu social apaise temporairement les tensions, elle met également en lumière la nécessité pour l’État de trouver une solution durable à cette crise. La dette de la CNAMGS envers les pharmaciens, évaluée à plusieurs milliards de francs CFA, révèle des dysfonctionnements structurels dans la gestion des fonds publics.

En attendant une issue favorable, le Samu social gabonais continue d’incarner l’espoir et la résilience. Pour toute assistance ou information, la structure reste joignable au numéro d’urgence 1488. Une démonstration éclatante que, même dans l’adversité, des réponses adaptées et solidaires peuvent émerger pour protéger les plus vulnérables.