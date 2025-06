Port-Gentil : 200 citoyens formés à la masculinité positive contre les violences basées sur le genre

Plusieurs membres de l’ONG Agir pour le Genre, engagés dans la promotion de l’égalité des sexes et la lutte contre les injustices sociales, ont lancé ce mardi à Port-Gentil une vaste campagne de sensibilisation axée sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), à travers la promotion de la masculinité positive. L’initiative visait à éduquer sur les différentes formes de violences, à en analyser les impacts, mais aussi à faire connaître les dispositifs juridiques de protection et de sanction.

Ce 10 juin, en partenariat avec l’ambassade de France, l’organisation a déployé une série d’activités dans la commune, destinées à promouvoir des comportements responsables, combattre les stéréotypes et encourager une prise de conscience collective. Parmi les temps forts, une session de formation s’est tenue à la mairie du 2e arrondissement à l’intention des autorités locales et des leaders communautaires. Objectif : renforcer leurs capacités sur l’importance de la masculinité positive dans la prévention des violences sexistes.

La formation a permis d’identifier les différentes formes de VBG — physiques, sexuelles, psychologiques, économiques ou encore discriminatoires en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre — et de montrer comment certaines normes sociales et stéréotypes peuvent favoriser ou banaliser ces violences. L’accent a été mis sur les droits des victimes, les mécanismes de protection disponibles, ainsi que les ressources d’accompagnement.

Outre les ateliers en salle, la campagne s’est également étendue à plusieurs quartiers de Port-Gentil, dans une démarche de proximité visant à inciter les populations à dénoncer les violences et à favoriser des communautés plus résilientes. Deux associations de personnes vivant avec un handicap — Handi Droit et l’ Association des personnes handicapées de l’Ogooué-Maritime (APHOM) — ont également pris part à l’initiative. Leurs représentants ont pu témoigner des défis spécifiques rencontrés face aux violences, en appelant à plus d’inclusion et de solidarité.

Selon les organisateurs, plus de 200 personnes ont été mobilisées, dont des autorités administratives, des leaders communautaires, des membres de la société civile et de simples citoyens. Tous ont souligné l’importance d’un changement de mentalité, notamment autour de la notion de masculinité positive, comme levier essentiel de transformation sociale.

À l’issue de cette première phase, Agir pour le Genre et ses partenaires se sont engagés à poursuivre la campagne dans d’autres quartiers de Port-Gentil, en ciblant prioritairement les établissements scolaires, et à renforcer leur collaboration avec les associations locales pour amplifier l’impact des actions menées.