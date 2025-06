BEPC 2025 : Cinq candidats en lice à la prison centrale de Port-Gentil

Depuis ce mardi 10 juin, cinq détenus de la prison centrale de Port-Gentil ont commencé à passer les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme éducatif visant à faciliter la réinsertion sociale des prisonniers.

Au Gabon, l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, et cette obligation s'étend également aux jeunes détenus. Ainsi, pour la session 2025 du Certificat d'études primaires (CEP), cinq candidats de la prison de Port-Gentil sont inscrits. Pour le BEPC, le nombre de participants est encore plus significatif. Sur un total de 633 817 candidats, dont 328 267 filles, cinq garçons de la prison de Port-Gentil relèvent le défi. L'objectif des autorités est clair : offrir une seconde chance à ces jeunes en difficulté.

Début des épreuves

Les épreuves ont débuté ce matin avec les examens de mathématiques, sciences physiques et biologie. Les salles d’examen sont maintenues dans un état de propreté impeccable, et les surveillants sont présents et vigilants. Un dispositif de sécurité rigoureux a été mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves.

Les candidats en pleine composition

Cette initiative est le résultat d’un effort conjoint du gouvernement et de plusieurs ONG, visant à transformer les prisons en espaces d’éducation et de réinsertion. Les détenus participants ont fait le choix volontaire de reprendre leurs études, voyant en cette opportunité une chance de mieux préparer leur avenir post-carcéral.

Tradition respectée

Le directeur de la prison centrale de Port-Gentil, le commandant Jean Jacques Ona Mbégha, a multiplié les actions pour offrir aux détenus des conditions optimales pour leurs examens. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à faire des prisons gabonaises des lieux d’apprentissage et de réinsertion.

En 2021, cinq détenus de la même prison avaient déjà participé au BEPC, soulignant l’importance et la continuité de ces initiatives éducatives. Les projets professionnels des détenus varient, mais chacun a une vision précise de ce qu’il souhaite faire après sa peine, grâce à l’éducation et à la formation reçues en prison.