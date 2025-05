Le Gabon célèbre le retour de 90 œuvres culturelles détenues par des collectionneurs français

Le Gabon a officiellement accueilli ce mercredi 28 mai, 90 biens culturels issus de la collection Françoise Aubrun et Paul Bory, restitués en avril dernier. Une cérémonie solennelle s’est tenue à Libreville, présidée par le vice-président de la République, Dr Séraphin Moundounga, en présence de plusieurs membres du gouvernement, marquant une étape importante dans la reconquête du patrimoine national.

Ces objets – masques, statues, reliquaires et instruments rituels – sont originaires de divers groupes ethniques du pays, notamment les Vili, Punu, Fang, Kota, Mahongwè, Ambété, Kwelé, Téké, Galoa et Nzebi. Leur retour au Gabon vient renforcer le lien entre les populations et leur mémoire ancestrale, tout en affirmant une volonté politique de transmission culturelle.

Cette restitution s’inscrit dans une dynamique mondiale de retour des biens culturels vers leurs pays d’origine, après des décennies de dispersion. Pour le Gabon, il s’agit d’une victoire symbolique et historique qui redonne à ses musées, à ses artistes et à ses citoyens l’accès à un pan essentiel de leur héritage.