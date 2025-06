Gabon : Le projet de péages et de postes de pesage désormais en phase active

Le ministère des Travaux publics et de la Construction a franchi ce mardi 10 juin, une étape clé dans la modernisation du réseau routier national. Conduite par Jessee Stanley Mapela Koumicky, conseiller financier du ministre Edgard Moukoumbi, et le conseiller technique Onfourougou, une série de réunions de travail s’est tenue avec les entreprises BFC Group et Aria Holding. Ces échanges marquent l’entrée en phase active d’un projet structurant qui prévoit l’installation de postes de péage et de pesage dans plusieurs localités stratégiques du pays.

Les villes concernées sont Bitam, Mitzic, Lalara, Medoumane, Bifoun, Port-Gentil, Olendé et Omboué. Ces infrastructures permettront à la fois de contrôler les charges transportées, de renforcer la sécurité des usagers et de générer des recettes pour l’entretien durable des routes. Photo de famille hier Les discussions ont porté notamment sur la composition des comités de suivi, leur rôle dans l’exécution du projet, ainsi que sur la planification de missions terrain. Une rencontre spécifique avec Aria Holding est prévue dans les prochains jours, afin de faire le point sur les installations déjà en place et assurer un alignement entre les parties prenantes. De son côté, BFC Group a accueilli une délégation du ministère dans ses bureaux, en amont d’une visite de terrain programmée début juillet. Cette dynamique illustre la volonté partagée, du public comme du privé, de concrétiser ce chantier dans les meilleurs délais. À travers ce partenariat, le Gabon réaffirme sa stratégie d’amélioration des infrastructures routières, misant sur les technologies modernes et la conformité aux normes internationales pour assurer un développement pérenne du réseau.