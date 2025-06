Ve République : Le Gabon ne se développera pas avec les lenteurs administratives

Alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema trace les premiers contours de sa gouvernance depuis son investiture le 3 mai dernier, les attentes citoyennes se font de plus en plus pressantes. Dans cette lettre ouverte, Yohann Moussadji, intermédiaire d’affaires, interpelle directement le chef de l’État sur l’urgence de réformer l’administration gabonaise pour concrétiser les ambitions économiques annoncées. Il plaide pour une reconnaissance claire et encadrée du rôle des facilitateurs économiques dans un système transparent, au service du redressement national. Lecture.

Excellence Monsieur le Président de la République Gabonaise, Chef du Gouvernement, Le 3 mai 2025, votre investiture a marqué l’aube d’une ère nouvelle pour le Gabon. Votre engagement vibrant pour une gouvernance intègre, une lutte acharnée contre la corruption et une économie revitalisée a suscité un élan d’espoir parmi vos compatriotes. En tant que citoyen et observateur engagé, je salue cette vision qui porte en elle les promesses d’un renouveau. Pourtant, Excellence, permettre à cette ambition de s’incarner pleinement exige des actes forts. Les intermédiaires d’affaires, acteurs clés pour attirer les investisseurs et dynamiser des secteurs stratégiques tels que le pétrole, les mines ou l’agriculture, peinent à jouer leur rôle dans un environnement administratif souvent complexe et opaque. Vous avez affirmé que « vous êtes prêts votre à accueillir les investisseurs pour redonner souffle à notre économie ». Mais cette ambition risque de s’essouffler si les rouages de l’administration ne sont pas modernisés. Aujourd’hui, en tant que chef du Gouvernement, vous détenez une opportunité historique : simplifier les démarches, instaurer des cadres légaux clairs et éthiques, à l’image de nations comme la Malaisie ou le Royaume-Uni, où les intermédiaires sont devenus des moteurs de prospérité. Une action transparente pour ce secteur, alliée à une administration réformée, libérerait les énergies et renforcerait la confiance des investisseurs comme celle des citoyens. Excellence, le peuple gabonais croit en votre projet d’un Gabon uni et prospère. Mais il attend des résultats tangibles.

Les insuffisances du passé ne sauraient perdurer sous votre autorité. En posant les bases d’une gouvernance moderne et efficace, vous ferez de votre vision une réalité durable, au service de l’intérêt général. Respectueusement, Yohann MOUSSADJI

Intermédiaire d’affaires