SETRAG célèbre les femmes du rail et réaffirme son engagement pour la mixité et l’inclusion

En différé de la fête des Mères, la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG), filiale du groupe ERAMET, a organisé ce jeudi 5 juin une célébration conviviale et symbolique à l’honneur des femmes cheminotes. Cette initiative s’inscrit dans la politique volontariste de mixité, de diversité et d’inclusion que la SETRAG et sa maison-mère ERAMET portent avec constance et détermination.

La salle polyvalente de l’entreprise a accueilli une foule nombreuse, rassemblée autour des femmes de toutes les directions de l’entreprise, des cadres aux stagiaires, pour une cérémonie ponctuée d’émotions, de reconnaissance et de partage. L’Association des femmes du chemin de fer, cheville ouvrière de l’évènement, a veillé à ce que chaque invitée soit honorée. Toutes les femmes, sans distinction de grade ou d’ancienneté, ont reçu un cadeau personnalisé en signe de gratitude et de respect. Engagement des femmes Au-delà de l’hommage rendu, la journée a été l’occasion de réaffirmer un engagement de fond : à la SETRAG, aucun métier n’est fermé aux femmes. Techniciennes, conductrices de train, responsables de sécurité, directrices ou chefs de département – les cheminotes sont présentes à tous les niveaux de l’organigramme. Une présence qui n’a rien de symbolique, mais qui reflète une volonté stratégique de féminisation durable des effectifs. Une autre vue de cérémonie « La cheminote, chez SETRAG, est une femme accomplie, épanouie, déterminée et profondément investie dans son travail. Elle est un pilier de la performance collective », a témoigné Josiane Kinga Delalain, présidente de l’association des femmes du chemin de fer. Soulignant la progression des femmes dans les métiers techniques et les postes de commandement et saluant au passage « la vision inclusive de la Direction générale, qui place l’humain au cœur de la performance ». Une pensée aux disparues Les femmes du rail n’ont pas manqué de rendre hommage à leurs collègues disparues, dans un moment de recueillement simple et sincère. Un repas fraternel a clos cette célébration chaleureuse, où se sont mêlées les valeurs du travail, de la solidarité et du vivre ensemble. D’autres présents reçus Créée en 2003, la SETRAG exploite le réseau ferroviaire gabonais entre Owendo et Franceville, assurant à la fois le transport de marchandises et de voyageurs. Elle fait figure de référence en matière d’employabilité structurée et de conditions de travail respectueuses de la dignité et du bien-être des agents. La politique de ressources humaines de la société, alignée sur les standards internationaux du groupe ERAMET, continue de faire du rail gabonais un modèle d’entreprise inclusive et responsable.