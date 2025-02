La CNAMGS réduit de près de 30% sa liste de médicaments pris en charge

La Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) du Gabon a drastiquement réduit vendredi, le nombre de médicaments remboursables à l’issue de sa révision annuelle, débutée ce lundi à Libreville. Pour l’année 2025, la liste passe de 1 221 Dénominations communes internationales (DCI) en 2021 à seulement 883, soit une baisse de 27,7%, avec un virage affirmé en faveur des médicaments génériques, qui représentent désormais 90% des produits pris en charge.

Ce recentrage stratégique s’inscrit dans une logique de maîtrise des coûts. « Les principes actifs disposant de génériques sur le marché ont été retirés de la liste. L’approvisionnement en médicaments génériques DCI, moins coûteux, permettra à la CNAMGS de poursuivre sa mission de santé publique tout en optimisant ses dépenses », a expliqué Dr Lucie Mekemeza-M’Obiang, présidente de l’atelier de révision et consultante auprès de la CNAMGS.

Une rationalisation budgétaire stricte

Au-delà de la simple actualisation, cette révision reflète un choix budgétaire clair : limiter les dépenses en privilégiant des traitements plus accessibles financièrement. Les médicaments génériques DCI seront remboursés aux taux habituels de 80%, 90% et 100%, tandis que les génériques de marque, jugés plus onéreux, ne bénéficieront que d’un remboursement de 50%.

Une vue de l’atelier de révision dont les travaux ont été clos hier

Les travaux de révision, menés sur cinq jours, ont impliqué des spécialistes de 19 services médicaux, allant de la psychiatrie à la cancérologie, en passant par la néphrologie et la dermatologie. Objectif : identifier les médicaments essentiels et éliminer ceux jugés moins prioritaires ou coûteux en présence d’alternatives génériques.

Un impact sur la prise en charge des assurés ?

Cette réduction significative soulève des interrogations sur l’impact pour les assurés. « Nous avons révisé les critères d’inclusion et d’exclusion pour garantir une liste plus performante et adaptée aux besoins actuels », a assuré Christelle Koye, la nouvelle directrice générale de la CNAMGS.

Reste à voir si cette politique de rationalisation parviendra à concilier rigueur budgétaire et qualité des soins, dans un contexte où l’accès aux médicaments demeure un enjeu majeur pour de nombreux Gabonais.