Afrique du Sud : une commission pour faire la lumière sur les crimes de l’apartheid oubliés

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a signé ce jeudi 29 mai une directive instaurant une commission d’enquête judiciaire chargée d’examiner les retards dans l’enquête et la poursuite des crimes commis à l’époque de l’apartheid. Cette commission, présidée par l’ex-juge constitutionnelle Sisi Khampepe, épaulée par le juge retraité Frans Diale Kgomo et l’avocate Andrea Gabriel, devra notamment déterminer si des tentatives ont été faites pour entraver les procédures judiciaires.

