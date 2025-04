Grand Libreville : Déjà 200 tonnes de médicaments pour les patients d’hôpitaux publics

Le président de la transition et président élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu parole après des promesses faites avant et durant la présidentielle. Ce mardi 22 avril, le gouvernement gaboinais a procédé à la remise de 200 tonnes de médicaments aux principaux établissements hospitaliers du Grand Libreville. Cette première dotation, réceptionnée au groupement de la Garde républicaine, marque le début d’un vaste programme d’approvisionnement de 500 tonnes de produits médicaux, pour un coût global d’un milliard de francs CFA.

Hôpitaux civils et militaires

La cérémonie d’hier a été présidée conjointement par le ministre de la Santé, le Pr Adrien Mougougou, et la ministre de la Défense, le général de corps d’armée Brigitte Onkanowa. Cette première vague de médicaments a été répartie entre plusieurs hôpitaux civils et militaires. L’Office pharmaceutique national (OPN) sera chargé d’acheminer une partie des produits vers les Centres hospitaliers régionaux.

Les deux membres du gouvernement hier

Du côté du ministère de la Santé, les bénéficiaires incluent le Centre hospitalier universitaire de Libreville, le Centre hospitalier universitaire d’Owendo, le Centre hospitalier universitaire Mère et Enfant de Jeanne Ebori, et l’Institut des Maladies infectieuses. Côté Santé militaire, les lots ont été attribués à l’hôpital militaire du PK9, l’hôpital militaire d’Akanda et l’Institut de Cancérologie d’Akanda.

Vers la fin des pénuries

Estimée à un milliard de francs CFA, cette dotation vise à « garantir progressivement un accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire » , selon les mots du ministre de la Santé, le Pr Adrien Mougougou. Elle intervient dans un contexte marqué par des pénuries fréquentes de médicaments dans les hôpitaux publics, souvent pointées du doigt par les usagers et les professionnels de santé.

Une vue de cette dotation destinée au CHU de Libreville

À l’hôpital Jeanne Ebori, le directeur général, le Pr Jean-François Meye, n’a pas caché sa satisfaction : « C’est un soulagement de savoir que nous avons une dotation en médicaments. Et on vient de nous dire que ce n’est que la première partie. Nous attendons d’autres dans quelques semaines, un autre lot qui nous permettrait effectivement de fonctionner et de soulager les patients » .

Cette opération, pilotée au plus haut sommet de l’État, s’inscrit dans la volonté des autorités de réformer le système de santé gabonais, en ciblant les besoins les plus urgents et en luttant contre les inégalités d’accès aux soins. Le prochain lot devrait être acheminé dans les hôpitaux de l’intérieur du pays dans les semaines à venir.