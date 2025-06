Nigeria  : 21 jeunes athlètes trouvent la mort dans un accident nocturne d’un bus

Vingt-et-un sportifs nigérians ont perdu la vie dans un dramatique accident de la route, ce samedi 31 mai, alors qu’ils rentraient d’un tournoi national. L’accident, survenu au cours d’un long trajet de nuit, n’impliquait aucun autre véhicule. Selon les autorités, la fatigue du conducteur et une vitesse excessive pourraient être à l’origine du drame.

Les victimes revenaient à Kano, dans le nord du pays, après avoir participé au 22e Festival national des sports organisé dans l’État d’Ogun, à près de 1 000 kilomètres au sud. L’événement rassemblait des disciplines variées, allant du basket en fauteuil roulant à la lutte traditionnelle. Le président Bola Tinubu avait salué une compétition incarnant « l’unité, la force et la résilience » du Nigeria.

Ce nouveau drame illustre une fois de plus l’extrême dangerosité du réseau routier nigérian. Routes dégradées, véhicules vétustes, excès de vitesse : les causes des accidents sont multiples. En 2024, le pays a enregistré plus de 9 500 accidents de la circulation, qui ont coûté la vie à plus de 5 400 personnes.